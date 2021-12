Apple Music, la classifica 2021: in testa Sangiovanni, domina Blanco

Lady - Sangiovanni Nuovo Range - Rkomi,Sfera Ebbasta & Junior K Partire da te - Rkomi Voce - Madane Musica Leggerissima - Colapesce & Dimartino Desti - Gazzelle Baby - Sfera Ebbasta & J Balvin Un bacio all'improvviso - Rocco Hunt & Ana Mena Paraocchi - Blanco Save Your Tears - The Weekend Bottiglie Privé - Sfera Ebbasta Loca - Aka 7even Pistolero - Elettra Lamborghini Ferma a guardare - Ernia & Pinguini Tattici Nucleari I wanna be your slave - Måneskin La Genesi Del Tuo Colore - Irama Superclassico - Ernia Mi manchi - Aka 7even Luna piena Rkomi, Irama & Shablo E' sempre stato uno dei miei sogni quello di raggiungere più persone possibili con la mia musica” ha dichiarato Sangiovanni “Un sogno che quest'anno si è realizzato e ringrazio di cuore tutte le persone che mi hanno ascoltato su Apple Music fino a farmi diventare l'artista con la canzone più ascoltata in Italia nel 2021.”

Apple Music svela oggi le canzoni più importanti dell’anno con le sue classifiche annuali Top 100. Per la prima volta, Apple Music rivela la Top 100 2021: Fitness — evidenziando le canzoni più riprodotte durante gli allenamenti su Apple Music e Fitness+ — oltre alla sua Top brani del 2021 più riprodotti, Top 100 2021: Shazam, Top 100 2021: testi più letti. Le classifiche globali mettono in risalto e festeggiano un altro incredibile anno musicale, e insieme regalano una prospettiva unica e mondiale rispetto alla musica più ascoltata a livello internazionale. Leggi qui sotto le Top chart di Apple Music per il 2021, e ascolta le playlist - classifiche Top 100 complete su Apple Music visitando music.apple.com . Top brani del 2021: Italia : Malibù – Sangiovanni Mi fai impazzire - Blanc & Sfera Ebbasta Notti in bianco - Blanco Mille - Fedez, Achille Lauro & Orietta Berti La canzone nostra - Mace, Blanco & Salmo Zitti e Buoni - Måneskin

approfondimento

Sangiovanni è l'artista più seguito su YouTube

Top brani del 2021: globale

Le canzoni più riprodotte dell’anno in tutto il mondo su Apple Music

Dopo un anno in cui la popolazione mondiale è stata in casa, il 2021 ha rappresentato il desiderio di uscire all’aperto. La classifica mostra le canzoni più ascoltate in streaming in tutto il mondo su Apple Music tra il 16 ottobre 2020 e il 15 ottobre 2021, ed è uno specchio di quel sentimento di evasione e di speranza — un mix di nuove hit entusiasmanti che ha aiutato a “scuotere" il mondo e risvegliarlo dalla sua stasi, in parallelo ai brani preferiti a cui ritornavamo quando quell’invito al risveglio era troppo brusco. Ciò che tutti i brani hanno in comune, dall’ultima uscita hip-hop all’ondata di artisti giapponesi in streaming fino all’imponente K-pop pronto a imporsi a livello globale, è che hanno portato conforto e catarsi in un momento in cui tutti ne avevamo bisogno.



Top 100 2021: Testi più letti



Prova microfono! Queste sono le canzoni che i nostri utenti hanno cantato quest’anno.

Ogni anno, Apple Music rivela quali sono stati testi di canzoni più letti — e sicuramente cantati — dai fan di tutto il mondo. La Top 100 2021: Testi più letti è presentata attraverso una playlist pronta per il karaoke, che potete trovare qui. Il vertice della classifica di quest’anno è dominato da Olivia Rodrigo, il fenomeno di TikTok divenuta una vera popstar, con tre canzoni nella top 10. “drivers license,” il suo travolgente singolo di successo rilasciato a gennaio quando aveva solo 17 anni, è una vivida cartolina che racconta con maestria la vulnerabilità e i problemi di cuore adolescenziali – intensa, angosciosa e melodrammatica. È una sorta di grande piacevole ballata che viene voglia di ascoltare mentre si sfreccia in macchina: “And you’re probably with that blonde girl/Who always made me doubt/She’s so much older than me/She’s everything I’m insecure about.



Top 100 2021: Fitness

Le canzoni più riprodotte quest’anno durante i workout su Apple Music e Fitness+

Che sia per un’atmosfera positiva ed energizzante, per entrare in un profondo stato di motivazione, oppure per ricordarci di una grande serata, la musica che scegliamo è molto personale. La Top 100 2021: Fitness di Apple Music è una panoramica su quali brani sono stati la giusta colonna sonora per gli allenamenti nel 2021. Raccoglie i dati delle playlist Apple Music Fitness, della musica usata dal team di trainer Fitness+ per le Studio Series, la collezione Artisti in Primo Piano Fitness+, e anche gli stessi allenamenti di Fitness+: tutto questo rappresenta la musica più energetica che abbiamo ascoltato quest’anno.



Top 100 2021: Shazam

Scopri quali canzoni hanno ricevuto più Shazam nel 2021 nel mondo.

Ripensate all’ultimo anno: Quante volte avete usato Shazam per identificare una canzone? Siete uno dei 11.7 milioni di fan che hanno utilizzato l’app per scoprire il titolo di “Astronaut in the Ocean” di Masked Wolf? La hit inaspettata dell’artista hip hop australiano può anche essere stata pubblicata nel 2019, ma dopo il successo virale su TikTok ha ricevuto più Shazam che qualsiasi altra canzone al mondo durante il 2021 – e con un certo distacco. The Weeknd è secondo con 8.5 milioni di Shazam per “Save Your Tears,” mentre “Bad Habits” di Ed Sheeran ne ha ricevuti 8.1 milioni. Per celebrare al meglio questa ricchissima classifica di fine anno, con Shazam è possibile ottenere fino a 5 mesi di Apple Music gratis. È sufficiente visitare shazam.com/applemusic e riscattare l’offerta per entrare su Apple Music e ascoltare tutto il meglio della musica senza pubblicità (l’offerta è valida solo per i nuovi iscritti; si applicano termini e condizioni).