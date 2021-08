Sangiovanni è l'artista più seguito su YouTube

Rocco Hunt terzo, quarto Achille Lauro

Scivola al quarto posto della classifica degli artisti italiani su Youtube Rocco Hunt, grazie ai quasi 7 milioni di ascolti di "Un bacio all'improvviso", cantato in duetto con la cantante e attrice spagnola Ana Mena. Ancora quinto Achille Lauro, al momento fuori con il tormentone "Mille", confezionato insieme a Fedez, che infatti occupa il sesto posto, e Orietta Berti, che troviamo per la prima volta nella top ten (ottavo posto) in una chart affollata solitamente da giovani rapper o concorrenti di talent musicali. Settima posizione per Fred De Palma, il più importante esponente del reggaeton in Italia, attualmente fuori con il disco "Unico". A chiudere la decina finale ci pensano i salentini Boomdabash, anche loro in alta rotazione con il tormentone "Mohicani", cantato in coppia con Baby K.