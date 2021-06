1/11 Instagram-Kika Press

Le discoteche non sono ancora aperte. Ma questo non significa che manchino i tormentoni estivi. Dal pop al reggaeton, sono già moltissime le hit che hanno stravolto palinsesti radiofonici e playlist delle piattaforme di streaming in vista dell’estate. In attesa di un annuncio definitivo su quando si potrà tornare a ballare, possiamo ascoltarle in spiaggia o in auto coi finestrini abbassati, tra grandi nomi che tornano ogni estate e qualche novità. Ecco i tormentoni da cantare che ci accompagneranno in questa stagione calda

I migliori film dell'estate