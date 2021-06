Protagonista assoluta la voce di Quando ti sei innamorato, che ha dato dimostrazione al pubblico di come scatenarsi sulle note del tormentone

Orietta Berti , affiancata da Fedez e Achille Lauro ( FOTO ), è la protagonista indiscussa del tutorial nel quale i tre artisti hanno mostrato come ballare sulle note del brano che ha già travolto le classifiche del Bel Paese.

Meno di una settimana dalla sua uscita ma il singolo è già stabile alla prima posizione della classifica iTunes dei brani più scaricati in Italia.

approfondimento

Orietta Berti dagli esordi alla canzone con Fedez e Achille Lauro FOTO

Poche ore fa Fedez, classe 1989, ha condiviso un divertente video che ha immediatamente conquistato gli oltre dodici milioni di follower che seguono quotidianamente la sua vita su Instagram.

La voce di Bella storia ha presentato il tutorial per ballare Mille, protagonista assoluta l’iconica Orietta Berti (FOTO) che ha mostrato come scatenarsi sulle note della canzone per poi darne dimostrazione con i due colleghi.

Il video ha divertito il pubblico ottenendo già più di due milioni di visualizzazioni.