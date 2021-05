Chiara Ferragni e Fedez hanno comprato una nuova casa a Milano

Chiara Ferragni e Fedez, la nuova casa

"Finalmente abbiamo trovato la casa dei nostri sogni, la stiamo costruendo, stiamo pianificando tutto", ha spiegato Chiara Ferragni, che già da alcune ore aveva anticipato ai suoi follower di avere una grande notizia da dare. E così l'imprenditrice digitale ha svelato ai suoi follower di aver comprato casa, la prima insieme al marito. L'appartamento in cui si trovano adesso, ha specificato, è in affitto. "Adoro l'arredamento, adoro creare qualcosa di nostro. Sono felice", ha concluso Chiara, che ha poi precisato che la nuova casa sarà pronta per metà 2022. “I nostri piani non li hanno ancora costruiti, dovrebbe essere pronta a metà 2022. C’è tempo per organizzarla”. Secondo indiscrezioni, la nuova dimora dei “Ferragnez”, come si sono soprannominati i due, si trova a CityLife, zona in cui vivono attualmente. Da tempo circolava la voce che Chiara e Fedez stessero cercando una nuova abitazione più grande, anche perché l’attico attuale non ha una cameretta per Vittoria, nata lo scorso 23 marzo. “A Citylife Generali Re sta portando avanti una nuova costruzione nella parte sud e l’attico più esclusivo è già opzionato da Fedez e Chiara Ferragni”, aveva annunciato un paio di mesi fa il Corriere della Sera.

Chiara Ferragni e Fedez, dove vivono

Attualmente Chiara e Fedez vivono con i due figli Leone e Vittoria in un attico in affitto a CityLife di oltre 350 metri quadrati, posto su due livelli e con vista sulla Torre Allianz. Al primo piano dell'attico c'è il grande terrazzo con la jacuzzi, il salotto, la cucina, la zona notte, la camera degli ospiti, la palestra e la cabina armadio del rapper. Al piano superiore, invece, la grande cabina armadio di Chiara.