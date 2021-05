12/28 ©Getty

Chiara Ferragni e Fedez, come tutti ricorderanno, si sono distinti per il loro impegno in particolare nei primi mesi della pandemia quando la coppia aveva lanciato una raccolta fondi che aveva permesso di realizzare in poco tempo una terapia intensiva nuova all'ospedale San Raffaele.

