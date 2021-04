Fedez, Lillo Posaman arriva a casa Ferragnez: gli scherzi con Leone

In un video postato dal rapper, si vede il comico Lillo Petrolo in casa dei Ferragnez intento a far conoscere da vicino a Leone il suo fortunato personaggio presentato nello show LOL-Chi ride è fuori

Si può dire che Leone gli abbia fatto da "spalla", come si evince nel divertente video postato sul profilo Instagram di Fedez. Lello (come lo chiama papà Fedez) ha contribuito a creare molte nuove posizioni dell'ormai celeberrimo supereroe italiano. Un match divertentissimo tra Lello e Lillo, insomma, come lo stesso Fedez ha scritto nella didascalia della tenera foto dei due assieme a un enorme orso di peluche, accostando il nomignolo di Leone al nome del comico. Ma alla fine Leone ha confessato di preferire il suo beniamino, ossia Batman. Il tutto tra le risate del rapper e dell'attore. E tra milioni di like, ovviamente: il superpotere che hanno Fedez e Chiara Ferragni è quello di avere un ascendente incredibile sul popolo dei social network.

Lillo Petrolo rivendica l'autenticità del suo supereroe: "Posaman è mio"



Il tormentone di Posaman è davvero irresistibile, in rete e non solo. Il comico ha avuto un enorme successo nell'ambito di LOL-Chi ride è fuori, riuscendo a strappare una risata (e non solo una!) in un periodo storico in cui di risate ne abbiamo sentite ben poche, nostro malgrado...



Per quanto riguarda le polemiche emerse circa la somiglianza di alcuni sketch proposti dal format italiano con i numeri dello stesso programma in altri paesi, Lillo Petrolo ha voluto rivendicare l'autenticità del suo personaggio. Intervistato dal Corriere della Sera, il comico ha dichiarato senza riserve "Posaman è mio".