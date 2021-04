LOL Chi ride è fuori: ecco chi è il vincitore

Ecco chi ha vinto la prima edizione del game show più gettonato, guardato e chiacchierato che ci sia, disponibile su Amazon Prime Video (visibile anche su Sky Q). Attenzione: l'articolo contiene chiaramente ***SPOILER*** e anticipazioni sulla finale

La prima edizione del fortunatissimo game show LOL - Chi ride è fuori ha un vincitore.



Il fortunato che è stato incoronato come il re della risata (anzi: il re della non risata dato che si vince se si rimane seri) è Ciro Priello dei The Jackal. E' lui il vincitore del fortunatissimo programma, disponibile in streaming su Amazon Prime Video (visibile anche su Sky Q). Il comedy show Amazon Original condotto da Fedez e Mara Maionchi incominciato il 1 aprile 2021 (un pesce d’aprile gustosissimo, altro che scherzo di cattivo gusto!) aveva subito rilasciato i primi quattro episodi mentre l’8 aprile ha svelato le ultime due tappe, la semifinale e la finalissima.



Questo apprezzato comedy show italiano ha visto sfidarsi a colpi di battute e gag irresistibili 10 comici, tra i nomi più intreressanti del panorama nostrano. Lo scopo del gioco? Aggiudicarsi il premio finale di 100 mila euro da devolvere in beneficenza a un ente scelto dal comico vincitore.

Un format che trae ispirazione dallo spettacolo giapponese HITOSHI MATSUMOTO Presents Documental che è stato già trasposto nelle televisioni di Messico, Australia, Germania e Spagna, oltre che in quella italiana.



Il comico che è riuscito nella sfida delle sfide, ossia quella di non farsi ingannare dalla grassa risata e rimanere impassibilmente serio di fronte agli sforzi dei divertentissimi avversari, è Ciro Priello dei The Jackal. Scopriamo assieme tutto su di lui.



Ciro Priello dei The Jackal, il vincitore di LOL - Chi ride è fuori

approfondimento LOL Chi ride è fuori: il cast del programma con Fedez su Amazon Prime Ciro Priello dei The Jackal è il re indiscusso, quello che per sei ore consecutive non è scoppiato a ridere nonostante gli altri concorrenti abbiano fatto di tutto per farlo non ridere, ma semmai piangere dalle risate...



Giunto in finale insieme a Katia Follesa, a Priello è andata la medaglia d’oro. L’attore ha deciso di devolvere i 1000mila euro della vittoria ad Action Aid.