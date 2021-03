Chiara Ferragni e Fedez, è nata la seconda figlia: si chiama Vittoria

L'annuncio con un post su Instagram: "23 marzo 2021. La nostra Vittoria". L'iniziale del nome era stata rivelata a Sanremo con la camicia indossata dal cantante e da Leone, il primogenito della coppia Ascolta: Your browser does not support the audio element. Condividi:

E' nata la seconda figlia di Chiara Ferragni e Fedez. Ad annunciarlo con un post su Instagram sono stati entrambi i genitori, rivelando anche il nome della bambina: "23 Marzo 2021. La nostra Vittoria". Tantissimi gli auguri ricevuti sui social dalla coppia per la nascita di Vittoria, tra cui quelli della cantante Dua Lipa che scrive "Congrats guys!!!! So happy for you" e della conduttrice Simona Ventura, oltre che delle sorelle di Chiara. Nei giorni scorsi la madre sui social aveva aggiornato i suoi follower sulla gravidanza: "Ciao ragazzi, siamo a 38 più 2” ha detto Chiara su Instagram il 17 marzo e il 19 marzo, nel giorno del compleanno di Leone, il primogenito, ha postato una foto in cui ha mostrato il pancione.