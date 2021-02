Fedez, Chiara Ferragni e Leone da Versace a provare i look di Sanremo

Mentre il cantante faceva la prova d’abito nella Maison prima di partire verso il teatro dell’Ariston, il figlio ha posato assieme alla mitica stilista in uno scatto postato dalla mamma sul suo profilo Instagram. Con un completo elegantissimo che lo rende un vero ometto, stiloso come i genitori

Con un completo composto da pantaloni e blazer monopetto total black, con t-shirt bianca basic (la più amata dal suo papà, che infatti per andare alla prova d’abito ha indossato proprio quella), sneakers molto stylish (il tutto firmato Versace) e un sorriso che fa sciogliere, Leone Lucia Ferragni ha ereditato stile e coolness da mamma e papà. E anche un po’ da “zia” Donatella, amica di famiglia che, emanando stile da ogni poro per deformazione professionale e DNA, ispira in chiunque la circondi parecchio charme.

Benché i protagonisti “grandi” della foto pubblicata dalla influencer siano tra i massimi VIP in circolazione, tutti gli occhi sono puntati sul piccolo Leo.

La prova d’abito di Fedez nella Maison Versace assieme all’amica Donatella ci ha regalato uno scatto dolcissimo, quello che ritrae Leone in abiti elegantissimi mentre posa con quella che Chiara Ferragni ha definito su Instagram “the Queen”, la regina: la designer fashion più celebre dello Stivale, insomma.

Certo che un pisolino sul sofà di uno dei nomi numero uno del fashion nostrano non è da tutti. "Amore non mettere i piedi sul divano di Donatella" lo ha sgridato Fedez quando ormai era già troppo tardi, poco prima che il bimbo si appisolasse.

Fedez è tra i Big in gara alla 71esima edizione del Festival di Sanremo. Parteciperà in coppia con Francesca Michielin con il brano Chiamami per nome.



Sul palco dell’Ariston l’artista sarà vestito da capo a piedi da Versace, per questo è reduce dalla prova abito presso l’atelier di Donatella. Accompagnato da Chiara Ferragni, da Leone (e anche dalla piccola prossima a venire al mondo, dato che sua moglie è in dolce attesa), ha provato tutti i look che gli vedremo sfoggiare da martedì prossimo, quando incomincerà la kermesse musicale tanto attesa.