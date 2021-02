La figlia di Chiara Ferragni avrà due cognomi come Leone

La figlia in arrivo di Chiara Ferragni e Fedez non avrà la doppia cittadinanza come suo fratello Leone (nato a Los Angeles e quindi anche cittadino statunitense, oltre che italiano), ma avrà esattamente come lui il doppio cognome. Su questo la madre è irremovibile, come ha dichiarato in una sessione di “domande & risposte” su Instagram in cui si è concessa ai suoi tanti (tantissimi) follower.



"Metterò entrambi i cognomi alla bimba perché sono importanti allo stesso modo e dare solo il cognome del padre deriva da un sistema patriarcale con cui non mi trovo d’accordo", ha specificato a chiare lettere durante il Q&A per motivare al suo folto seguito la sua decisione. Decisione che comunque sembra abbastanza ovvia dato che il primogenito ha entrambi i cognomi dei genitori, no? Non è mancata all’appello la precisazione (fatta per l’ennesima volta): Lucia non è il secondo nome di Leone bensì il cognome di Fedez, che all’anagrafe è appunto Federico Leonardo Lucia.