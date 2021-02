Chiara Ferragni, arriva la prima collezione di occhiali con Luxottica

L’8 marzo verranno presentate le due montature Cool eye e Bold eye con l’ormai iconico logo con l’occhio stilizzato dotato di lunghe ciglia nere, parte della capsule collection. Gli occhiali saranno poi disponibili presso gli store fisici di Salmoiraghi & Viganò (parte del gruppo) e online

In occasione della festa della donna, protagonista sarà una delle donne italiane più celebri, sia in patria sia nel mondo: Chiara Ferragni, imprenditrice, blogger, influencer e designer che non ha certo bisogno di presentazioni. Le due montature Cool eye e Bold eye della sua prima collezione eyewear insieme a Luxottica saranno svelate proprio l’8 marzo, dopodiché le creazioni con l’ormai iconico logo con l’occhio stilizzato dotato di lunghe ciglia nere saranno disponibili per l’acquisto sia online sia in alcuni store fisici di Salmoiraghi & Viganò, parte del gruppo Luxottica. Le montature Cool eye e Bold eye saranno disponibili rispettivamente in quattro e tre varianti cromatiche.

I negozi che aderiranno all’iniziativa sono lo store di Piazza San Babila 3 a Milano e lo store di Via del Corso 407/408 a Roma.

Ai primi acquirenti le custodie autografate

approfondimento Abbigliamento premaman: i migliori look di Chiara Ferragni In occasione del lancio della collection, saranno realizzate trenta custodie autografate personalmente da Chiara Ferragni. I primi dieci acquirenti saranno i fortunati che se le accaparreranno.

“Avere Salmoiraghi & Viganò come retailer della collezione è un’esperienza favolosa. Sono molto felice di avere scelto Salmoiraghi & Viganò per lanciare in Italia la mia collezione. Non vedo l’ora di farvela scoprire”, ha dichiarato l’imprenditrice. “Gli occhiali da sole sono sempre stati un must del mio guardaroba. Era fondamentale che i modelli della collezione fossero in grado di elevare qualsiasi outfit.”

Il brand Chiara Ferragni in espansione

approfondimento Chiara Ferragni: i suoi look più belli da copiare Il marchio Chiara Ferragni è nato nel 2013, all’inizio come brand specializzato esclusivamente in abbigliamento e calzature.

Il nome celeberrimo dell’influencer numero uno d’Italia è da allora anche un marchio in continua espansione.

Per l’autunno-inverno 2021/2022, ha fatto un'incursione nel settore accessori, cambiando l’iniziale partner produttivo (Morgese) per stringere un accordo di licenza con Swinger International, la società veneta titolare del marchio Genny e licenziataria di Versace Jeans Couture e Cavalli Class.



E nell'avventura imprenditoriale della Ferragni non manca nemmeno il kidswear: per l’autunno-inverno 2021/2022, è stato stretto un accordo di cinque anni con la label toscana Monnalisa per la produzione di una collezione bambino.