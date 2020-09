Milano Fashion Week, Chiara Ferragni sostiene i suoi brand preferiti

Chiara ha parlato della sua decisione con un lungo post su Instagram. “Sono oltre 10 anni che frequento le Fashion Week e quella di questa stagione sarà la prima a cui non parteciperò fisicamente alle sfilate per evitare luoghi affollati. Per me, come imprenditrice ma anche appassionata di moda, è importante continuare a supportare il sistema moda in quanto uno dei motori dell'economia italiana. Per questa ragione da oggi, giorno in cui inizia la Milano FW, ho deciso che indosserò gratuitamente i miei look preferiti per supportare alcuni dei brand che ho nel cuore. Ogni giorno vi farò vedere anche i miei top look della prossima Primavera Estate che potrete ammirare anche sul profilo The blonde salad”.

Chiara Ferragni e l'impegno civile

L'influencer 33enne ha sempre dimostrato una grande sensibilità nei confronti del tema legato all'emergenza Covid-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). A Venezia, in occasione della Mostra del Cinema, ha ricevuto il Leone d’Oro per l’impegno civile dimostrato durante le settimane più difficili della pandemia. Lei e Fedez, oltre a visitare alcune delle mete storiche e artistiche più famose dell’Italia (pubblicizzandole quindi gratuitamente via social) hanno anche organizzato una raccolta fondi per la creazione di nuovi posti letto e l’acquisto degli strumenti necessari nella terapia intensiva del San Raffaele. Si sono inoltre recati personalmente a consegnare beni di prima necessità alle persone in difficoltà.

Chiara Ferragni racconta i suoi valori

In una lunga intervista a Vanity Fair, Chiara ha parlato della sua vita e dei valori che la muovono sia nel privato che sul lavoro. “Nella nostra società, se sei una donna devi fare il doppio, forse il triplo della fatica. E le sfide giornaliere sono infinite. Per fortuna oggi le donne iniziano a essere considerate in maniera diversa e il discorso della parità è sul tavolo, lì davanti a tutti. Ma non basta. Io sono una privilegiata, sono in una posizione di potere e posso dire la mia sempre. Ma non è così per tutte, soprattutto perché le donne, a differenza degli uomini, sono chiamate a fare compromessi. Ecco, non fate compromessi, perché gli uomini non li fanno”. L'imprenditrice ha poi parlato dell'importanza ma anche della pericolosità dei social: “La mia vita non è perfetta. Nessuna lo è. I social, in questo, sono davvero pericolosi, soprattutto per i ragazzi e gli adolescenti, perché ti mostrano sempre un contesto apparentemente migliore del tuo”. Ma, come ha ammesso lei stessa, qualcosa sta cambiando: “Mi appassiona quello che sta succedendo recentemente sui social: non si insegue più la perfezione ma si tende a mostrare le proprie insicurezze. E mostrare le proprie insicurezze ha un potere infinito. Forse si è aperto un nuovo canale di autenticità”.