In dolce attesa per la seconda volta, Chiara Ferragni partorirà fra qualche mese una bambina (di cui per ora non ha intenzione di svelare il nome). I riflettori? Sono puntati sui suoi look. Che, fonte d’ispirazione per le future mamme, possono essere copiati anche da chi non aspetta un bambino. Raramente l’imprenditrice e influencer sceglie capi premaman, infatti. Molto spesso opta per leggings morbidi, jeans a vita alta e capi un po’ più larghi per assecondare le sue nuove forme