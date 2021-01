Chiara Ferragni mostra su Instagram l'ecografia della figlia

La secondogenita di Chiara e Fedez nascerà a marzo, proprio come suo fratello Leone, venuto al mondo il 19 marzo 2018. La gravidanza sta procedendo bene, come ha svelato l'influencer in alcune stories. Solo una maggiore stanchezza rispetto a quando aspettava il primo figlio e reflusso gastrico. “Con Leo dalla 33esima settimana ho avuto un problema alla placenta che mi ha costretta al riposo. Speriamo non succeda anche con la bimba. In caso non cambierà molto dalla vita in lockdown(LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA)” ha confidato ai suoi fan. Per quanto riguarda il nome della piccola in arrivo, Chiara non si è sbottonata: "Credo che decideremo il nome della bambina solo quando sarà nata".