Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime notizie. DIRETTA

E' stata superata la soglia dei 300mila vaccinati in Italia. Sono 303.387 le somministrazioni eseguite, il 43,6% rispetto alle dosi ad oggi consegnate (695.175). La Regione con la percentuale più alta è il Veneto (84,4%), seguito da Toscana (79,5%) e Lazio (66,9%). Oggi arrivano altre 224 mila dosi, proprio nel giorno in cui l'Aifa deve esprimersi sul nuovo vaccino di Moderna che ha avuto ieri il via libera dell'Ema. Ieri i nuovi casi sono stati oltre 20 mila, con 548 vittime. Il tasso di positività è stabile all'11,3%. Oggi tornano in classe dopo la pausa natalizia elementari e medie, per le superiori ritorno in classe l'11.

