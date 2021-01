Covid-19, Crisanti a Sky TG24: "Zone rosse funzionano"

"Qualcosa abbiamo imparato da queste misure. Abbiamo imparato che le zone rosse in qualche modo funzionano. Non scordiamoci che la Lombardia viaggiava a un ritmo di 10mila casi al giorno. Adesso sono stati ridotti a 1000, 1500, o 2000, che sono comunque numeri elevatissimi". Lo ha dichiarato ai microfoni di Sky TG24, il virologo Andrea Crisanti , direttore di microbiologia e virologia all'Università di Padova, commentando gli ultimi numeri dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del coronavirus in Italia ( LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA ).

Crisanti: "Zone gialle funzionano meno bene"



"Abbiamo imparato anche che le zone gialle funzionano meno bene specialmente se si applicano delle misure di contenimento e di sorveglianza sbagliate", ha aggiunto. "Per esempio in Veneto, sono state applicate misure di sorveglianza basate sui tamponi rapidi che di fatto non sono adatti a questo scopo e hanno permesso che la maggior parte delle Rsa del Veneto si infettasse. È chiaro che se noi vogliamo proteggere una comunità vulnerabile come sono gli anziani o i pazienti di un ospedale non si possono usare i test rapidi che hanno una sensibilità del 30%", ha aggiunto il professore dell'Università di Padova.