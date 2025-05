Brain Rot, le cause del declino cognitivo e il legame con i social

È entrato a far parte del lessico delle nuove generazioni ma per molti il significato è ancora sconosciuto. Con Brain Rot, letteralmente marciume cerebrale, si intende il presunto declino mentale provocato dal troppo tempo trascorso a scorrere contenuti banali sui social. In realtà, come spiega dettagliatamente National Geographic, passare ore e ore a scrollare le pagine di Tik Tok o di altri social, ha sicuramente degli effetti nocivi, come mal di testa, occhi arrossati e affaticati, la testa piena di contenuti a loop, ma non quello del “brain rot”. A spiegare al mensile specializzato il perché è Andy McKenzie, un neuroscienziato che studia la conservazione funzionale del cervello presso l'organizzazione no-profit Apex Neuroscience in Oregon, che chiarisce che "il cervello non si decompone o, letteralmente, va in putrefazione, fino a dopo la morte".