Antibiotici, da Ema raccomandazione per uso più mirato dell'Azitromina

Il Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) dell'ente regolatorio Ue ha raccomandato "diverse modifiche alle modalità di utilizzo" dell'antibiotico della famiglia dei macrolidi nell'Ue, "tra cui l'eliminazione di alcune indicazioni"

L’uso dell’azitromicina, antibiotico di largo impiego della famiglia dei macrolidi, sarà ridefinito in tutta l’Unione europea per preservarne l’efficacia e contrastare l’antimicrobico-resistenza. Lo ha raccomandato il Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Ema, che ha concluso una revisione approfondita delle indicazioni autorizzate per i medicinali contenenti questo principio attivo, somministrati per via orale o endovenosa. Il parere del Comitato sarà ora trasmesso alla Commissione europea, che emetterà una decisione definitiva giuridicamente vincolante applicabile in tutti gli Stati membri dell'Ue. Alcuni medicinali a base di azitromicina sono approvati nell'Ue anche per uso topico (come collirio), ma, ha spiegato l'Ema, non rientrano nell'ambito di questa procedura di revisione, avviata il 30 ottobre 2023 su richiesta dell'Istituto federale tedesco per i farmaci e i dispositivi medici.

Antibiotico "essenziale" L'azitromicina è tra gli antibiotici elencati dall'Oms come "essenziali", per la sua rilevanza nella pratica clinica. Ma è anche classificata nella categoria Watch dell'elenco AwARe dell'Oms: farmaci a maggior rischio di favorire lo sviluppo di resistenze e quindi da riservare a indicazioni selezionate, monitorando i consumi. E sono stati proprio i dati più recenti ad avere scatenato la preoccupazione delle istituzioni: uno studio commissionato dall'Ema ha mostrano un incremento dell'utilizzo dell'azitromicina in Europa, sia nella popolazione adulta sia in quella pediatrica.