Covid, Crisanti a Sky TG24: "Casi non diminuiranno prima di 10 giorni"

“Rimango senza parole che si parli di sci con 600 morti al giorno: non è un Paese normale”. A dirlo, è il microbiologo Andrea Crisanti, intervenuto a Sky TG24. "Ventimila contagi al giorno non ci possono far dire che siamo fuori dalla pandemia. C'è un calo, che però non è omogeneo tra tutte le regioni. La curva dei decessi è influenzata dall'andamento dell'epidemia di 3-4 settimane fa, quando c'era il picco di trasmissione. I dati non diminuiranno ancora prima di una decina di giorni", ha aggiunto il professore dell'Università di Padova (COVID, AGGIORNAMENTI - SPECIALE).

"Misure governo orientate al buon senso" approfondimento Covid, giovedì scade il Dpcm: cosa potrebbe cambiare col prossimo In merito alle notizie che emergono sulle future mosse dell'esecutivo per prevenire il contagio nel periodo festivo, “mi sembra che le misure del governo siano orientate al buon senso”, ha aggiunto Crisanti. “Penso che bisogna riconoscere che ci sono le persone che vivono di turismo. La cosa migliore è rimborsare queste persone, è normale che facciano pressioni, così come le hanno fatte gli industriali per non chiudere la Lombardia, così come i gestori delle discoteche. Bisogna neutralizzarla questa dinamica, bisogna rassicurarli che verranno rimborsati, che verranno ripagati del loro sacrificio”, ha precisato.