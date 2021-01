Modena, avanzano dosi di vaccino: gli operatori chiamano i parenti

Dosi ai parenti per non sprecarle

approfondimento

Le dosi avanzate a quanto pare erano destinate ad essere buttate via se non fossero state somministrate entro fine giornata. Per questo gli operatori hanno deciso di "convocare" i congiunti, non riuscendo a mettersi in contatto con altri sanitari. In particolare un volontario di un'associazione di pubblica assistenza che prestava servizio al centro vaccinale ha contattato le figlie, di cui una minore, per vaccinarle con le dosi avanzate, condividendo poi le foto sui social.

Avviata un'indagine della Ausl di Modena

L'Ausl di Modena ha avviato "un'istruttoria urgente al fine di individuare tutte le persone responsabili di tale condotta, operatori sanitari o altre figure impegnate nel coadiuvare i team vaccinali in qualità di volontari". "Consapevole della gravità dell'errore commesso, e

dell'impatto che ciò può generare sulla popolazione che attende il vaccino" l'Ausl "si scusa con tutti i cittadini - dichiara l'azienda sanitaria - e si impegna a garantire la massima trasparenza, così come è stato fatto fin dall'inizio, nelle procedure di somministrazione e utilizzo del vaccino".