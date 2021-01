Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime news. DIRETTA

(

18 mila nuovi casi e 414 morti nel bollettino del giorno del coronavirus. Il tasso di positività sale al 14,8%. Aumentano ricoveri e terapie intensive. Il numero dei vaccinati in Italia supera la soglia dei 400 mila. Arcuri: "siamo i primi in Europa". Via libera dell'Aifa al vaccino dell'azienda americana Moderna. Stasera nuova riunione di Conte con i capi delegazione di maggioranza sul Recovery plan. Ammontano a 222 miliardi le risorse previste nella nuova versione. Renzi resta in pressing.