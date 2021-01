Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime news. DIRETTA

Bolsonaro chiede a India di anticipare invio vaccini

Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha inviato una lettera al primo ministro indiano Narenda Modi chiedendo una sua intercessione per anticipare la consegna al Brasile di un lotto di due milioni di dosi di vaccino contro il Covid-19 prodotto in un laboratorio dell'India. Il vaccino prodotto dal Serum Institute di Pune è quello realizzato dall'Universita' di Oxford in collaborazione con AstraZeneca e destinato ai Paesi in via di sviluppo. Bolsonaro conta sulla consegna del primo lotto di due milioni di vaccini prodotti in India per cominciare il programma di vaccinazioni entro il mese di gennaio. Il Brasile ha appena superato gli 8 milioni di contagi e le 200 mila vittime.