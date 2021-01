12/15 ©Ansa

Per i vaccini di entrambe le aziende è stata dimostrata "un'efficacia superiore al 90% e un profilo di sicurezza adeguato", ha specificato l'Ema che non vede nessun rischio per l'allattamento al seno mentre per quanto riguarda la somministrazione in gravidanza consiglia di prendere una decisione "in stretta consultazione con un medico e dopo aver considerato i benefici e i rischi”