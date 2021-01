Vaccino Covid, von der Leyen: “Concordate altre 300 mln dosi Pfizer”

La presidente della Commissione europea annuncia un accordo con BioNTech per raddoppiare le dosi e arrivare a 600 milioni. “Il nostro obiettivo è far vaccinare il massimo numero di europei nel tempo più breve possibile, priorità agli over 65", dice. Riguardo agli Stati membri aggiunge che “non ci saranno negoziati paralleli” e che quello condotto da Berlino per 30 milioni di dosi aggiuntive è avvenuto nella "cornice Ue giuridicamente vincolante". “Contagi sono ancora molto preoccupanti”, conclude Condividi:

“Al momento abbiamo accesso a 300 milioni di dosi del vaccino Pfizer. La buona notizia è che ora abbiamo concordato di estendere il contratto con Pfizer e potremmo acquistare fino a 300 milioni di dosi aggiuntive di questo vaccino, così raddoppieremo le dosi”. Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nel corso di un punto stampa a Bruxelles. Sommando le dosi a disposizione nei prossimi mesi tra il vaccino BioNTech/Pfizer e Moderna, l'Ue dispone già di “dosi per 380 milioni di cittadini, più dell'80% della popolazione europea", ha aggiunto.

All’Ue 600 milioni di dosi del vaccino Pfizer In una nota, la Commissione ha spiegato di aver offerto agli Stati membri di acquistare 200 milioni di dosi aggiuntive del vaccino Covid-19 prodotto da BioNTech e Pfizer, con la possibilità di acquisire ulteriori 100 milioni di dosi. Ciò consentirebbe all'Ue di acquistare fino a 600 milioni di dosi di questo vaccino, che è già in uso in tutta l'Unione. Delle 300 milioni di altre dosi ordinate dall'Ue con un nuovo contratto con BioNTech-Pfizer, ha spiegato von der Leyen, “75 milioni saranno consegnate nel secondo trimestre del 2021”. “Il nostro obiettivo è far vaccinare il massimo numero di europei nel tempo più breve possibile", ha aggiunto.

Von der Leyen: “Abbiamo raccomandato di vaccinare prima over 65” La presidente della Commissione europea ha sottolineato che “la decisione sugli acquisti delle dosi” dei vaccini anti-Covid-19 “è stata presa con tutti gli Stati membri”. Ha aggiunto che “non ci saranno negoziati paralleli o contratti paralleli, stiamo negoziando assieme e assieme porteremo avanti il processo di vaccinazione. Abbiamo un accordo vincolante”. Ha chiarito che il negoziato condotto da Berlino per 30 milioni di dosi aggiuntive di vaccino con Pfizer-Biontech è avvenuto nella "cornice Ue giuridicamente vincolante, in cui il lavoro viene condotto a 27". Poi ha precisato: “Sulla strategia delle vaccinazioni contro il Covid-19 ci siamo accordati da subito con gli Stati membri e, sulla base delle raccomandazioni degli esperti e di quelle dell'Oms, abbiamo deciso le categorie prioritarie da vaccinare". E ancora: “Una strategia di vaccinazione vuol dire che bisogna fissare priorità e, come indicato dall'Organizzazione mondiale della sanità, noi abbiamo raccomandato di vaccinare prima le persone di età superiore ai 65 anni".

“Contagi sono ancora molto preoccupanti” Von der Leyen ha sottolineato che "tutti gli Stati membri hanno fatto quanto in loro potere per mettere in atto la strategia vaccinale". Ma ha poi ammesso che "i contagi sono ancora molto preoccupanti". “Sono molto compiaciuta che tutti gli Stati membri stiano facendo il massimo per avanzare con i loro piani di vaccinazione. L'inizio è sempre difficile perché c'è una procedura completamente nuova, ma colpisce vedere come i Paesi si adattino", ha detto. Riguardo al tasso di vaccinazione dell'Italia, ha aggiunto: "Monitoriamo i progressi delle vaccinazioni con l'Ecdc, perciò abbiamo dati aggiornati per ciascun Stato. Bisogna aumentare rapidamente".

I vaccini acquisiti dall’Ue L'Ue ha acquisito un ampio portafoglio di vaccini, basato su diverse tecnologie. Ha ottenuto fino a 2,3 miliardi di dosi dei vaccini più promettenti in fase di sviluppo per l'Europa e i Paesi vicini. Oltre al vaccino BioNTech-Pfizer, un secondo vaccino prodotto da Moderna è stato autorizzato il 6 gennaio 2021. Altri vaccini dovrebbero essere approvati presto. Questo portafoglio di vaccini consentirà all'Ue non solo di coprire i bisogni dell'intera popolazione, ma anche di fornire vaccini ai Paesi vicini.