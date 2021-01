8/8 ©Fotogramma

DONNE E GIOVANI - Anche donne e giovani, insieme al Mezzogiorno, sono priorità trasversali contenute in tutti gli obiettivi del Piano. "Tali priorità - è scritto nella bozza - non sono affidate a singoli interventi circoscritti in specifiche componenti, ma perseguite in tutte le missioni del PNRR. Ogni missione, infatti, deve esplicitare le linee di riforma e di intervento mirate al perseguimento delle tre priorità trasversali, anche attraverso la definizione ex ante e la misurazione dei risultati attesi"