Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime news. DIRETTA

Manifestazioni in Danimarca contro restrizioni, nove persone arrestate

Nove persone sono state arrestate in Danimarca durante le proteste contro le restrizioni anti-Covid, che sono sfociate in scontri, secondo quanto riferito dalla polizia e dai media locali. Poche centinaia di persone si erano radunate a Copenaghen, e una cinquantina ad Aalborg, nel nord del Paese, secondo i media che hanno riferito i conteggi della polizia. Le manifestazioni sono state organizzate da un gruppo, "The Men in Black", per protestare contro le restrizioni imposte dal governo per limitare la diffusione del nuovo coronavirus. "Libertà per la Danimarca, ne abbiamo avuto abbastanza", gridavano le persone scese in piazza.