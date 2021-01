7/25 ©Ansa

In Calabria l’Rt è a 1.14: la regione è in zona arancione ma c'è il rischio di passare in rossa. Basta l’aumento dello 0.11% del tasso di contagiosità per restrizioni più forti. In zona rossa sono vietati tutti gli spostamenti anche all’interno del proprio Comune se non per comprovate esigenze di lavoro, necessità o salute. Aperti solo generi alimentari, farmacie, parafarmacie, tabacchi, edicole e benzinai. Chiusi ristoranti, bar, pub, gelaterie e pasticcerie ma si potrà fare la consegna a domicilio e asporto fino alle 22

Zona rossa: cosa si può fare