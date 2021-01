Covid, Italia in zona arancione nel weekend. Lunedì tornano i colori

4/20 ©Fotogramma

Tra le 5 e le 22 sarà possibile spostarsi liberamente all’interno del proprio Comune, quindi anche per andare a far visita a parenti e amici. Non sono previsti limiti al numero degli spostamenti all'interno dello stesso Comune o del numero di persone che si spostano. Gli spostamenti verso altri Comuni e in altri orari saranno invece consentiti solo per motivi di lavoro, salute o necessità. Decade quindi la deroga, inserita per le festività natalizie, per far visita - massimo in due persone - ad amici o parenti anche fuori dal Comune

