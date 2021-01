13/18 ©Ansa

Tutto il Paese, intanto, rimane arancione per il fine settimana: non ci si potrà spostare fuori dal proprio comune di residenza, salvo da quelli con popolazione non superiore ai 5mila abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia