Riaprire le scuole di ogni ordine e grado e riattivare quasi completamente i contatti sociali può provocare un'ondata epidemica non contenibile. È quanto emerge da uno studio, basato sui dati della "prima ondata" della pandemia di Covid, dei ricercatori di Fondazione Bruno Kessler, Istituto superiore di sanità e Inail, pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Science of the United States (PNAS)

