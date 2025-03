Papa Francesco: mai perdere la speranza anche se vita appare rovinata

Le parole del Pontefice nel testo preparato per l'udienza generale e diffuso in forma scritta. Papa Francesco continua la sua convalescenza a Casa Santa Marta, in Vaticano ascolta articolo

"Cari fratelli e care sorelle, non perdiamo la speranza! Anche se la nostra storia ci appare pesante, complicata, forse addirittura rovinata, abbiamo sempre la possibilità di consegnarla a Dio e di ricominciare il nostro cammino. Dio è misericordia e ci attende sempre!". Così Papa Francesco nel testo della catechesi preparata per l'Udienza Generale di oggi, mercoledì 26 marzo, e diffuso in forma scritta. Il Pontefice commenta il passo del Vangelo che narra dell'incontro tra Gesù e la Samaritana al pozzo.

"Gesù si fa trovare quando pensiamo che non c'è più speranza" "Riflettiamo su quei momenti in cui sembra proprio che Lui ci stesse aspettando proprio lì, in quell'incrocio della nostra vita. Sono incontri che ci sorprendono, e all'inizio forse siamo anche un po' diffidenti: cerchiamo di essere prudenti e di capire che cosa sta succedendo", scrive Francesco che aggiunge: "Gesù ci attende e si fa trovare proprio quando pensiamo che per noi non ci sia più speranza". Approfondimento GB, Carlo e Camilla rinviano la visita a Papa Francesco

Papa: "Mai perdere la speranza anche se vita appare rovinata" "Quando si accorge che Gesù conosce la sua vita, la donna sposta il discorso sulla questione religiosa che divideva giudei e samaritani" e "questo - sottolinea il Papa - capita a volte anche a noi mentre preghiamo: nel momento in cui Dio sta toccando la nostra vita coi suoi problemi, ci perdiamo a volte in riflessioni che ci danno l'illusione di una preghiera riuscita. In realtà abbiamo alzato delle barriere di protezione". Approfondimento Il nuovo corso del pontificato di Francesco