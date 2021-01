Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 8 gennaio

Sono 17.533 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia ( ieri 18.020 ), a fronte di 140.267 tamponi giornalieri effettuati (ieri 121.275), con la percentuale di positivi che scende al 12,5% (ieri 14,85%). È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute dell'8 gennaio sulla situazione coronavirus in Italia ( AGGIORNAMENTI - SPECIALE ). Le vittime sono 625 in un giorno, mentre le terapie intensive rimangono stabili a 2.587, con 187 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore.

Vittime, tamponi e guariti

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 2.237.890. Le vittime in totale sono 77.911, con 625 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 414). I guariti sono un totale di 1.589.590, 17.575 in 24 ore. I ricoverati con sintomi sono 23.313 (+22). Sono invece 544.489 le persone in isolamento domiciliare (-688). I tamponi sono in tutto 27.579.516, in aumento di 140.267 rispetto al 7 gennaio. I casi testati sono finora 15.349.181, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

La Regione Abruzzo comunica che a seguito di controlli anagrafici, dal totale dei deceduti ne sono stati sottratti 5, e dai casi positivi ne sono stati sottratti 2, in quanto duplicati. La Regione Emilia Romagna comunica che in seguito a verifica sono stati eliminati 2 casi dai dati comunicati nei giorni passati in quanto giudicati non casi COVID-19.