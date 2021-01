Legge di Bilancio 2021, tutte le novità per le partite Iva

Oltre all'introduzione dell'Iscro, la cassa integrazione per autonomi e professionisti, la nuova manovra prevede alcune novità soprattutto in materia di semplificazione fiscale. Tra le principali l’allineamento dei termini per liquidazioni Iva e le annotazioni delle fatture nei registri per le partite Iva con volume d’affari fino a 400mila euro. Modifiche anche alle sanzioni su scontrini e fatturazione elettronica