Covid Uk, nuovo picco di vittime: 1.162 in 24 ore

Johnson ha poi assicurato che il Paese ha forniture sufficienti per vaccinare "entro metà febbraio" con la prima dose le 13,2 milioni di persone delle prime 4 categorie indicate come prioritarie in questa campagna e ha anche la capacità logistica grazie al lavoro dell'Nhs e al sostegno dei militari

Bayer sigla accordo con Curevac per sviluppo di un vaccino