La fashion blogger e il marito Fedez hanno pubblicato l'immagine in 3D della secondogenita in arrivo. “Ciao amore” scrive orgoglioso il papà bis, che sarà anche uno dei prossimi big in gara a Sanremo

Nuova ecografia social per Chiara Ferragni e Fedez. La coppia ha condiviso con i follower una nuova tappa molto importante della gravidanza, un'immagine dell'ecografia in 3D che inizia a rivelare i lineamenti della piccola in arrivo.

Chiara Ferragni, il volto in 3D della figlia “Ciao baby” scrive mamma Chiara, mostrando il viso della piccolina. Immediati i commenti dei fan e degli amici vip dell'imprenditrice. Tra questi Elisabetta Gregoraci e Veronica Ferraro, ma soprattutto la zia Valentina Ferragni e la mamma Marina Di Guardo. “Ciao amore” ha scritto invece Fedez, pubblicando un altro scatto della piccola, attesa per marzo. La secondogenita di Chiara e Fedez, infatti, dovrebbe nascere nello stesso mese del fratello Leone, venuto al mondo il 19 marzo 2018, giorno della festa del papà.

Non è mancato il commento di Leone, a cui i genitori hanno mostrato la foto della bimba in arrivo. “È la sorellina di Leo” ha detto il primogenito, ormai consapevole di non essere più figlio unico.

Chiara Ferragni e Fedez, top secret il nome della figlia approfondimento Fedez, la foto per il sesto mese di gravidanza di Chiara Ferragni Come tutto ciò che riguarda i cosiddetti “Ferragnez”, c'è molta curiosità per quello che sarà il nome dela secondogenita. Qualche giorno fa l'influencer ha pubblicato un video in cui si vede Fedez chiedere al figlio il nome della sorellina e lui: “Peppino”. Un momento molto divertente, che è poi continuato. “E papà come si chiama?”, e Leone: “Peppino”. Stessa sorte per Chiara: “E la mamma?”, “Peppina” risponde senza indugi Leone, tra le risate dei genitori. Insomma, se la coppia ha scelto il nome della nascitura ancora non l'hanno svelato. Alcuni giorni prima Chiara Ferragni si lasciò sfuggire il nome Rachele, associandolo ad una bambola di Leo, e i fan hanno subito pensato che quello sarà il nome della piccola in arrivo. Sarà davvero così?