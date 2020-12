Fedez: donati 1.000 euro a 5 sconosciuti in difficoltà

Il cantante, da pochi giorni premiato insieme alla moglie Chiara Ferragni con l'Ambrogino d'oro, ha distribuito cinque pacchetti con 1.000 euro in contanti ad altrettante persone grazie a una raccolta fondi su Twitch. Sono stati i suoi follower a scegliere a chi dovessero andare gli aiuti. Il rapper: il sostengo è andato ad alcune delle categorie "che più stanno pagando gli effetti della crisi dovuta all'emergenza coronavirus"

Fedez come Babbo Natale: il rapper, il 13 dicembre, ha girato per Milano con cinque pacchetti regalo, ciascuno con al suo interno 1.000 euro in contanti. Il denaro era stato donato dai fan del cantante su Twitch, la piattaforma di livestreaming di Amazon, per poi essere consegnato a cinque rappresentanti di altrettante categorie scelte proprio dai follower del canale di Fedez. A ricevere l'inaspettato regalo sono stati "un rider, un senzatetto, un artista di strada, un cameriere o ristoratore e un volontario", ha spiegato il rapper nelle sue storie Instagram.

Fedez: aiuti a categorie più colpite da crisi legata al Covid approfondimento Fedez, la foto per il sesto mese di gravidanza di Chiara Ferragni L’aiuto è andato a quelle categorie "che più stanno pagando gli effetti della crisi dovuta all'emergenza coronavirus". L’iniziativa è nata interamente sul web: "Ha scelto tutto la mia chat. In due mesi sono stati raccolti 5.000 dollari che io ho arrotondato a 5.000 euro”, ha spiegato Fedez (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE SULL COVID).