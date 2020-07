Chiara Ferragni su Instagram mostra pancetta e cellulite

L’influencer risponde a chi la considera perfetta, e spiega: “Tutte abbiamo la cellulite, è solo questione di luce”

Non è la prima volta, che Chiara Ferragni (FOTO) lancia un messaggio di positività ai suoi followers. E alle donne in particolare. Questa volta, l’influencer ha scelto di rispondere a chi le ha fatto notare come non avesse nemmeno un filo di cellulite. Spiegando che, tante volte, è solo questione di prospettiva.

Chiara Ferragni e le “imperfezioni” approfondimento Chiara Ferragni, ieri e oggi: com'è cambiata l'influencer In vacanza a Santa Teresa di Gallura, Sardegna, Chiara Ferragni ha postato una foto che la ritrae di spalle, stringata in un bikini verde fluo. Tra i tanti commenti, un utente le ha fatto notare la sua perfezione. “Ma un difetto ce l’hai? Neanche la cellulite!”, le ha scritto. Ma lei ha spiegato: “Fidati, dipende solo dalla luce. La cellulite ce l’abbiamo quasi tutte”.

Come “prova”, l’influencer ha postato tra le sue Instagram stories uno scatto più ravvicinato, con luci e inquadratura diverse. E ha mostrato che, neppure lei, è esente dalle imperfezioni (se così si possono definire).

Immagine tratta dal profilo Instagram @chiaraferragni

Non solo: ha postato anche una seconda immagine, un selfie che mette in mostra la sua “pancetta”. “Normalizziamo il corpo delle donne”, ha commentato. E i complimenti non si sono fatti attendere. “Un corpo normale (e tu con la tua naturalezza sei bellissima!), ma con un'anima speciale. Grazie per far vedere te stessa senza filtri e far capire che ognuna di noi è bella nella sua normalità” le ha scritto una fan.

Del resto, l’influencer non ha mai avuto paura di mostrarsi al naturale. Specialmente ora che ai look stilosi preferisce outfit più comodi. Ha spiegato che, per lei, in spiaggia le calzature non devono essere tanto belle quanto confortevoli. E ha negato il ricorso al chirurgo plastico. “E chi sarebbe? Magari me lo segno per il futuro… Mai fatta una puntura sul sedere, ma ti pare?” ha risposto al commento di un hater.