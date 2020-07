Oriana Sabatini in bikini su Instagram mostra cellulite e smagliature

E, sebbene sia indiscutibilmente bella, ha nei giorni scorsi deciso di mostrarsi senza filtri: nessun trucco, per lei. Con un video realistico e sincero, l’attrice ha mostrato ai suoi followers cellulite e smagliature . E ha invitato tutti alla riflessione, ad amarsi, a non aver paura di mettere in luce ciò che si è.

Oriana Sabatini, il video su Instagram

approfondimento

“Ieri mi sono decisamente abbuffata e, per molte donne, sarebbe stato inimmaginabile caricare oggi qualcosa sui social network” ha esordito Oriana Sabatini, nel video postato sul suo profilo Instagram. “Non so se sia stato uno di quegli account motivazionali a ispirarmi, ma da molto tempo volevo caricare qualcosa del genere. Dopo 10 anni trascorsi a lottare contro i disturbi alimentari, passando dall'anoressia alla bulimia, oggi mi trovo a condividere con voi ciò che sono. Faccio sempre foto o mi riprendo quando mi alleno 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e muoio di fame, ora voglio togliermi quel peso: non ho intenzione di darvi lezioni, perché sono la prima a dover imparare ancora molto, ma se questo potesse aiutarvi ne sarei davvero felice” scrive, mostrando a favore di telecamera le sue imperfezioni, che il sensuale bikini bianco non nasconde.

“Messaggi di questo tipo avrei voluto vederli quando ero un’adolescente, perché mi avrebbero fatto stare meglio. So di avere il fondoschiena piccolo, non troppo sodo, con le smagliature e un po’ di cellulite, e va bene così. A questo punto oso mostrarmi così perché non c'è niente che possiate dirmi che è peggio di tutto ciò che mi sono detta nella mia testa. Ad ogni modo, adoro come sono uscita nel video e penso che sia un passo piuttosto grande” conclude.