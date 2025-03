Ben Affleck parla di Jennifer Lopez: "Ho molto rispetto per lei"

L'amore, il sostegno per J.Lo "una donna incredibile"

Nella lunga intervista concessa a GQ Ben Affleck parla di dove è adesso e della sua ottima carriera a Hollywood, passato e futuro senza dimenticare il momento presente, in cui sta ancora processando la fine dell'amore lunghissimo con Jennifer Lopez.

I fan della coppia ricorderanno che, a febbraio 2023, Affleck è apparso brevemente nel docufilm The Gretest Love Story Never Told, una storia in musica in cui J.Lo raccontava la vera storia della sua vita sentimentale, soffermandosi sul ritrovato amore con l'attore di Gone Girl. Il docufilm è il pretesto per far parlare Affleck della ex moglie. Per lui è stato un esercizio di onestà, un modo di mettersi alla prova sincero e interessante perché, di fondo, lui e Jennifer Lopez sono sempre stati molto diversi nel gestire la fama e la privacy.

"Ci sono un sacco di persone che hanno gestito la celebrità in modo più abile di quanto io abbia mai fatto e Jennifer è tra queste", ha detto Affleck a GQ.

Ma quanto al documentario non ha mai avuto dubbi di volerla sostenere con tutto il suo amore: "Mi sono detto 'Amo e sostengo questa persona. Credo in lei. È fantastica. Voglio che la gente lo veda. E ancora: "Ho molto rispetto per Jennifer, è una donna incredibile".

Per cui le differenze tra loro sono la causa, neanche troppo straordinaria, della rottura che ha riempito le cronache rosa nelle ultime stagioni. Niente di sensazionale, stando alle parole dell'attore.

"Il mio temperamento è quello di essere un po’ più riservato del suo". ha dichiarato, sottolineando quando sia importante essere ben consapevoli delle caratteristiche della relazione che si sta affrontando.

Il documentario contiene una frase che molti hanno interpretato come un segnale della rottura che si sarebbe consumata: "Non sposi un capitano di una nave se non ti piace uscire in mare".

Affleck prova a non banalizzare anche se ammette che le ragioni della sua inconciliabilità con Lopez sono così banali, così simili a quelli di una qualsiasi altra coppia, da annoiare anche i fan più incalliti della loro cosiddetta favola.