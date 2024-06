Jennifer Lopez in Italia per la prima vacanza senza Ben Affleck

A Positano da sola (e in splendida forma)

Sarà un'estate diversa dalle ultime, quella di Jennifer Lopez, in vacanza da sola in Italia, una meta che ha da sempre un posto speciale nel suo cuore e dove è tornata ogni anno da quando è diventata la signora Affleck.

Se nelle ultime vacanze italiane l'attrice era in compagnia della sua dolce metà, questa volta non c'è traccia dell'attore e regista hollywoodiano.

J.Lo è da sola ma non sembra, almeno apparentemente, triste, anzi. Le foto che la ritraggono in spiaggia a Positano e poi in barca, provano che questo ultimo difficilissimo mese, non ha lasciato segni sul viso della cantante che si è divertita con gli amici sotto il sole caldo del Mediterraneo.

Jennifer Lopez è in forma smagliante, col costume due pezzi, i sandali coi tacchi alti, gli shorts vivaci e la borsa di paglia, il look di chi si sta godendo le vacanze incurante del fatto che il proprio nome occupa le cronache rosa da molte settimane.

Lei e Ben Affleck stanno davvero per dirsi addio (di nuovo)? Se fosse così, perché lei lo avrebbe citato nelle sue Stories su Instagram in occasione della festa del papà? Perché continuerebbe a partecipare agli eventi pubblici con la fede al dito? Come mai, invece di trascorrere del tempo coi suoi affetti (come aveva detto quando ha fatto sapere a tutti che metteva in pausa il suo tour), adesso è in viaggio da sola? Le domande sono molte e Jennifer Lopez sta (forse) anche facendo di tutto per confondere le acque.