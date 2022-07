Jennifer Lopez a Capri per un concerto di beneficenza per l'Unicef

Sabato 30 luglio si terrà a Capri un esclusivo concerto di beneficenza che vedrà protagonista Jennifer Lopez. La popstar è già sbarcata sull’isola insieme al compagno di vita Ben Affleck Condividi

Jennifer Lopez, una delle star più importanti a livello internazionale, è tornata in Italia. Per la precisione, la poliedrica artista è sbarcata in gran segreto sull'isola di Capri dove, accompagnata da diverse guardie del corpo, è salita su uno yacht ormeggiato a largo di Marina Grande. Ma per quale motivo Jennifer Lopez si trova a Capri?

Un concerto privato con protagonista Jennifer Lopez approfondimento Vip in vacanza in Italia, da Russell Crowe ad Angelina Jolie Sabato 30 luglio, infatti, è in programma nella Certosa di San Giacomo un concerto dove è attesa la presenza di Jennifer Lopez. L’evento è stato organizzato come serata di beneficenza per Unicef da parte del lussuoso brand LuisaViaRoma di Firenze. Al concerto parteciperanno solamente pochi fortunati invitati, nonostante il grande movimento che si sta scatenando sulla signorile isola dopo la notizia dello sbarco di Jennifer Lopez. Negli ultimi giorni, infatti, le strutture hanno alzato vertiginosamente i prezzi, rendendoli praticamente inaccessibili per gente comune. Si va dai 700 euro per notte sino a un Bed & Breakfast ad Anacapri che, addirittura, propone le sue stanze alla “modica” cifra di 18.000 euro a notte. Va detto, però, che in cambio si ha una suite con letto extra-large, piscina privata e anche una ricca colazione inclusa. Difficile che qualcuno che non sia una super celebrità si spinga a tanto, ma i fan di Jennifer Lopez e Ben Affleck, anch’egli presente, sono tantissimi e non è escluso che qualcuno non faccia qualche pazzia economica pur di stare a pochi passi da loro, sperando di incontrarli.

La reunion di Jennifer Lopez e Ben Affleck parte da Capri GUARDA ANCHE Tutti i video di gossip L’isola campana ha un valore senz’altro speciale per la coppia. L’anno scorso, infatti, Capri è stata lo sfondo del ritorno fiamma di Jennifer Lopez e Ben Affleck dopo vent’anni. I due, infatti, furono paparazzati per le vie dell’isola, foto che fecero il giro del mondo e che certificarono la relazione. Inoltre, non è la prima volta che Jennifer Lopez fa tappa a Capri, anche perché nei suoi concerti in Italia la popstar cerca sempre di ritagliarsi uno spazio per visitarla e rilassarsi tra le sue scogliere e il suo mare azzurro. Per quanto concerne gli impegni lavorativi, nel 2022 Jennifer Lopez è tornata al cinema con la commedia romantica Marry Me – Sposami e su Netflix con il documentario Jennifer Lopez: Halftime incentrato sulla sua vita privata e professionale. Ben Affleck, invece, è apparso in questo 2022 nel film Acque profonde accanto ad Ana de Armas, un thriller uscito il 18 marzo su Amazon Prime Video e ancora disponibile su tale piattaforma. I due film sono entrambi visibili anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.