Ben Affleck alla festa di maturità della figlia senza Jennifer Lopez

Le voci sulla presunta crisi tra Ben Affleck e Jennifer Lopez si fanno sempre più insistenti. Come svelato da Page Six, l’attore ha festeggiato a Los Angeles il diploma della figlia Violet, avuta dall’ex moglie Jennifer Garner , ma era solo e senza l’attuale coniuge J. Lo . La sorte dei Bennifer resta per ora un mistero, ma non è la prima volta negli ultimi mesi che i due sembrano vivere vite separate. All’inizio di maggio Lopez aveva partecipato al Met Gala senza accompagnatore e la scorsa settimana si era presentata da sola alla première del film Atlas , mentre secondo i media internazionali Affleck avrebbe lasciato la villa di famiglia e si sarebbe trasferito in una proprietà in affitto.

LE CAUSE DELLA PRESUNTA ROTTURA, IL GOSSIP IMPAZZA

Secondo gli insider, le cause della presunta rottura della coppia sarebbero riconducibili a “stili di vita diversi e scontri di differenti personalità”. Una fonte ha precisato a Us Weekly che Jennifer Lopez si sarebbe concentrata sul lavoro e sull’imminente tour, atteggiamento che avrebbe “logorato” Ben Affleck. Le “carriere impegnative che spesso li portano in città diverse” avrebbero accresciuto non solo la loro distanza fisica, ma anche quella emotiva. Le difficoltà avrebbero generato a loro volta problemi di comunicazione: “Con il tempo, Ben e Jennifer hanno trovato sempre più difficile comunicare in modo efficace, e piccole incomprensioni si sono trasformate in discussioni significative”. Nonostante la presunta lontananza, J. Lo vorrebbe fare di tutto per salvare il matrimonio e schivare così quello che per lei potrebbe diventare il quarto divorzio. Secondo il Daily Mail, la popstar avrebbe persino chiesto aiuto a Jennifer Garner, “perché sa che è una delle poche persone al mondo che può capire quello che sta passando”. Stando alle parole di un insider, l’ex moglie di Affleck, che aveva visto finire il suo matrimonio dopo tredici anni a causa della dipendenza dall’alcol di lui, sarebbe “preoccupata per l’ex marito” e lo starebbe “incoraggiando” a “lavorare sul suo matrimonio” con Lopez. Un’altra fonte ha invece dichiarato a Page Six che Affleck sarebbe “tornato in sé” e considererebbe ora il matrimonio con Lopez “un sogno febbrile”, tanto che “se ci fosse un modo per divorziare per motivi di follia temporanea, lo farebbe”.