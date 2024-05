15/17 ©Webphoto

LE RAGAZZE DI WALL STREET - BUSINESS IS BUSINESS (2019) - Nella commedia con Constance Wu, Julia Stiles, Keke Palmer, Lili Reinhart, Lizzo e Cardi B, Jennifer Lopez interpreta la spogliarellista Ramona Vega, che insieme ad alcune colleghe si arricchisce attirando e derubando uomini facoltosi, prima nel locale dove lavora e poi “in proprio” in case o alberghi. L’interpretazione di J.Lo viene acclamata dalla critica come la migliore della sua carriera e l’artista conquista una candidatura ai Golden Globe come Miglior attrice non protagonista in un film