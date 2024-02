J.Lo in This Is Me... Now racconta la love story con Ben Affleck

La popstar ha voluto offrire uno sguardo retrospettivo sulla sua vita amorosa e sulle sfide che ha dovuto affrontare per raggiungere finalmente l'happy ending, quello assieme al suo attuale marito. Attraverso il suo nuovo album e il film musicale a esso legato, entrambi intitolati "This Is Me... Now”, J.Lo ci parla del suo grande amore. In particolare, la traccia intitolata “Greatest Love Story Never Told" è assai significativa per l'influenza di lui: trae ispirazione dalle sue lettere d'amore

Jennifer Lopez ci racconta finalmente per filo e per segno, quasi, la sua storia d'amore con Ben Affleck. Non lo fa durante un'intervista-fiume o al cospetto di Oprah: decide di farlo con due sue personali opere d'ingegno, ossia un album e un film musicale corrispondente, entrambi intitolati This Is Me... Now. Un titolo eloquente che significa "Questa sono io... adesso".

Nel ritornello, la pop star canta: “20 years ago, feels like time has froze / We’re living in the greatest love story ever told / We never let it go and never told a soul / We could have been / The greatest love story never told” (che si può tradurre come segue: “Vent’anni fa, sembra che il tempo si sia fermato / Stiamo vivendo nella più grande storia d'amore mai raccontata / Non l'abbiamo mai lasciata andare e non abbiamo mai detto a nessuno / Avremmo potuto essere / La più grande storia d'amore mai raccontata”).

Greatest Love Story Never Told, il testo



Di seguito potete leggere il testo completo della canzone di Jennifer Lopez intitolata Greatest Love Story Never Told, dedicata a suo marito Ben Affleck e contenuta nell’album This Is Me... Now.

Alla fine del testo originale, in lingua inglese, trovate anche la traduzione in italiano.





Different roads, two lost souls

Never thought we’d find our way back

Could have lost what matters most

How could I live with that



Missing your body

Climbing on top of me

Slippin’ inside of me

Way that I ride it

Bodies aligning

Look at our timing

Forget about the world

When we’re alone

Only thing that ever felt

Felt like home



20 years ago, feels like time has froze

We’re living in the greatest love story ever told

We never let it go and never told a soul

We could have been

The greatest love story never told



You take a little right down the middle,

So close they can’t divide

It’s destiny, how we found each other twice in one lifetime

I tried life without you

Been thinking ‘bout you

You don’t know how long

And we got so much time left

This time, we won’t let go



20 years ago, feels like time has froze

We’re living in the greatest love story ever told

We never let it go and never told a soul

We could have been

the greatest love story never told



Then I wrote

The love we spoke

The story goes

Ever after every chapter

Now I see you’re part of me

I’ll always sing

Ever after another chapter



20 years ago, feels like time has froze

We’re living in the greatest love story ever told

We never let it go and never told a soul

We could have been

the greatest love story never told

20 years ago, feels like time has froze

We’re living in the greatest love story ever told

We never let it go and never told a soul

We could have been

the greatest love story never told



The greatest love

I’ve ever known

I’ve ever known

And now I know

I never got to be alone

The greatest love

I’ve ever known

I’ve ever known

And now I know

I never got to be alone