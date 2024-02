Jennifer Lopez, fuori l'album This Is Me... Now. Annunciato un tour

La superstar mondiale ha pubblicato il nuovo album This Is Me... Now e il film che racconta il suo viaggio alla ricerca dell’amore. Al centro la storia con Ben Affleck, come Jennifer Lopez canta in Dear Ben Pt. II: “I was missing a part / You was the missing piece”

jennifer lopez, il nuovo album tra suoni r’n’b e il grande amore per ben affleck

Dopo mesi e mesi di attesa, Jennifer Lopez ha finalmente pubblicato il nuovo album This Is Me... Now, uscito insieme alla pellicola This Is Me...Now: A Love Story su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Il film, diretto da Dave Meyers, racconta una Jennifer Lopez inedita nel suo viaggio verso l’amore. Questo ampio progetto mediatico è stato inaugurato dal singolo Can't Get Enough, rilasciato anche in una speciale versione duetto con Latto. Come raccontato in più interviste, This Is Me... Now è arrivato esattamente a vent’anni di distanza da This Is Me... Then con l’obiettivo di immortalare la cantante oggi. E se nell’album del 2004 J. Lo cantava di essere ancora Jenny from the Block, nel nuovo lavoro la sentiamo cantare lettere d’amore a Ben Affleck, protagonista proprio del videoclip di quel brano che tanto segnò la sua discografia.

This Is Me... Now si discosta dagli ultimi album di Jennifer Lopez, come Brave, Love? e A.K.A., usciti rispettivamente nel 2007, 2011 e 2014, per ritrovare quel sound tipico dei suoi primi lavori. Jennifer Lopez racconta le sfumature del sentimento più bello del mondo dalla title track iniziale al tredicesimo brano Greatest Love Story Never Told passando per Dear Ben Pt. II: “You showed me what it is / You showed me what I need / I was missing a part / You was the missing piece / And we see eye to eye / And we don't gotta speak / Even miles apart / We're never out of reach / Seasons change but love remains, I'll show you”.