Jennifer Lopez è tornata con Can’t Get Enough

Can’t Get Enough è il primo singolo estratto da This Is Me… Now, il nuovo album di Jennifer Lopez in uscita a breve

Jenny from the Block è tornata! La popstar, attrice, imprenditrice, ballerina, arrivista e modella ha alzato il sipario sulla nuova era discografica. La voce di Get Right ha appena lanciato Can’t Get Enough, il primo capitolo del progetto in arrivo a breve. Parallelamente all’uscita della canzone, Jennifer Lopez (FOTO) ha distribuito anche il videoclip ufficiale ottenendo oltre 600.000.000 visualizzazioni su YouTube in meno di ventiquattro ore.

jennifer lopez, è uscito il nuovo singolo can’t get enough Album, pellicole, sfilate e tanto altro ancora. Jennifer Lopez è tra le star mondiali più famose degli ultimi vent’anni e non solo. Nel corso degli anni l’artista ha costruito un impero mediatico tagliando traguardi iconici e divenendo un punto di riferimento in numerosi settori. A distanza di circa dieci anni da A.K.A., J. Lo è pronta all’uscita del nuovo album This Is Me… Now, omaggio a This Is Me… Then, uno dei suoi lavori più noti e apprezzati. Come più volte rivelato nelle interviste rilasciate negli ultimi mesi, Jennifer Lopez si racconterà in maniera inedita nel nuovo album, il cui centro sarà l’amore. approfondimento Jennifer Lopez pubblica l'anteprima del nuovo singolo Can’t Get Enough

Il videoclip di Can’t Get Enough vede la popstar destreggiarsi tra tre matrimoni come alla ricerca continua della sua anima gemella. Nella parte conclusiva del filmato Jennifer Lopez sembra riflettere sulla voglia di innamorarsi. approfondimento Jennifer Lopez e Ben Affleck, stress post traumatico causato dai media

Icona pop in grado di portare alla nascita di Google Immagini, modella, cantante da milioni di copie vendute e star dei social con oltre 250.000.000 follower su Instagram. Tra le sue canzoni più note troviamo If You Had My Love, Love Don’t Cost A Thing, Do It Well e Papi. approfondimento This is me...Now, Jennifer Lopez ritorna con un nuovo album e film

