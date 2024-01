Jennifer Lopez pubblica l'anteprima del nuovo singolo Can’t Get Enough

Can’t Get Enough sarà il primo singolo estratto dall’album This Is Me… Now. Il disco arriverà a dieci anni di distanza dal precedente A.K.A.

Poche ore all’inizio della nuova era discografica di Jennifer Lopez . La popstar ha pubblicato un’anteprima di Can’t Get Enough, il primo singolo estratto dall’album This Is Me... Now.

jennifer lopez, can’t get enough è il nuovo singolo

A dieci anni di distanza da A.K.A., Jennifer Lopez è pronta per il nuovo album. This Is Me… Now arriverà a vent’anni di distanza da This Is Me… Then, contenente la hit Jenny from The Block, il cui videoclip vide la partecipazione di Ben Affleck, allora fidanzato della cantante.

Ora, Jennifer Lopez ha deciso di celebrare l’amore che l’ha guidata in tutta la sua vita dedicando il nuovo lavoro a Ben Affleck.

In un’intervista rilasciata a Zane Lowe per Apple Music, la cantante ha rivelato: “Vent’anni fa mi sono innamorata dell’amore della mia vita e stavo lavorando all’album intitolato This Is Me…Then e ho cercato di immortalare quel preciso momento”.