Jennifer Lopez, il trailer del docufilm This Is Me...Now: A Love Story

Il documentario, un ambizioso progetto che mescola musica e linguaggio cinematografico, è un racconto personale della cantante della sua ricerca dell'amore. Nel cast stellare anche Trevor Noah, Post Malone, Keke Palmer, Sofia Vergara e Ben Affleck, marito della popstar

Il conto alla rovescia per il debutto del nono album in studio di Jennifer Lopez - in uscita il prossimo 16 febbraio e atteso da ben dieci anni - è scandito dall'uscita del trailer ufficiale di This Is Me... Now: A Love Story, il progetto cinematografico che accompagna e racconta in qualche modo la nuova musica della cantante del quale si è già parlato e che ha incuriosito non poco i fan.

La clip, oltre due minuti di immagini montate, svela qualcosa in più sul docufilm, che sarà distribuito in streaming da Prime Video il 16 febbraio, visibile anche su Sky Q e Now, e rivela anche i nomi del cast tra cui spiccano tanti nomi stellari, Kim Petras, Keke Palmer, Jennifer Lewis ma, soprattutto, Ben Affleck la cui presenza è una vera sorpresa per i fan dei “Bennifer”







Tra docufilm e biopic Col racconto della sua nuova musica, che è anche un racconto emozionante e personale della sua storia sentimentale, Jennifer Lopez, artista da record col suo posto specifico nella storia della cultura pop, si propone di rivoluzionare la musica e la tv in streaming con un prodotto dalle caratteristiche inedite.

Come già aveva anticipato prima della fine del 2023, quando aveva annunciato ai fan i progetti per il nuovo anno, la cantante latina aveva descritto il suo docufilm per Prime Video come il fiore all'occhiello del suo ritorno sulle scene.

Un documentario che è anche un biopic ma che è scritto coi toni di un'epopea sentimentale in cui la protagonista si mette a nudo raccontando la sua incessante ricerca dell'amore, una battaglia che l'ha vista spesso sconfitta e che l'ha condotta alla felicità che sta assaporando oggi.

This Is Me... Now: A Love Story è un racconto reale e sognante le cui sequenze, stando alle immagini del coinvolgente trailer, somigliano a un videoclip più che a un film.

Il progetto, realizzato col regista vincitore del Grammy Award Dave Meyers, è un'odissea cinematografica che mescola i generi in un pastiche originale e che esalta la poliedricità di Lopez, cantante, popstar e diva del grande schermo. leggi anche Jennifer Lopez è tornata con Can’t Get Enough

Nel cast stellare anche Ben Affleck Il trailer, che è solo un assaggio dello spettacolo visivo e sonoro realizzato da J.Lo per tutti quelli che vogliono conoscere la sua storia raccontata per la prima volta dal suo punto di vista, è sorprendente fino alla fine.

Negli ultimi frame, compare, infatti, l'elenco dei big coinvolti nell'operazione per il piccolo schermo, tutti volti noti dello spettacolo e della musica, vecchie e nuove conoscenze della cantante. L'ultimo nome è quello che più interessa i fan. Nel nuovo progetto di Jennifer Lopez c'è, infatti, Ben Affleck, presenza attesissima, a questo punto, visto che è l'amore storico della Lopez, la quale gli ha anche dedicato un brano del nuovo album che è una lettera d'amore per l'amatissimo regista e attore di Hollywood.

In questo percorso narrativo che, nella sinossi ufficiale, viene anche descritto come “un percorso di guarigione personale” della cantante, che ha sempre avuto tanti sogni ma che ha sempre desiderato di trovare l'amore, tantissimi i nomi coinvolti: da Fat Joe a Trevor Noah, a Post Malone, a Keke Palmer, passando per Sofia Vergara, Jay Shetty, Nei Grasse Tyson e Kim Petras. Il viaggio nella musica e nel cuore di J.Lo dura circa sessantacinque minuti e fin dalle prime immagini si annuncia davvero travolgente. Ormai manca meno di un mese.



leggi anche Jennifer Lopez: "Io e Ben Affleck soffriamo di stress post traumatico

