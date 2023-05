8/14 ©Getty

Nella stessa intervista Affleck ha svelato di non avere idea di come sua moglie faccia a conservare intatta la sua bellezza. Non sarebbe solo merito degli allenamenti quotidiani per l'attore. Jennifer Lopez, dice Affleck, mangia di tutto: gelati, pizza, biscotti, riuscendo a mantenersi sempre in forma e ad apparire giovanissima, un vero miracolo della natura

Jennifer Lopez e Ben Affleck nello spot delle ciambelle al Super Bowl